У кейппальті та комбінезоні: королева Максима в осінньому аутфіті з’явилася на концерті

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Нідерландів Максима, її чоловік король Віллем-Олександр та старша дочка пари — спадкова принцеса Катаріна-Амалія — відвідали концерт, присвячений 750-річчю офіційного заснування музею, на Музейній площі в Амстердамі.

Її Величність королева з’явилася на заході в бордовому кейппальті без коміра із суміші шерсті та кашеміру від Maison Valentino, під який одягла шовковий комбінезон Rippas з глибоким вирізом і рукавами «кажан», взяла з собою клатч від Zara і взула туфлі-човники із замші від Gianvito Rossi теж у відтінку бордо.

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Максима зібрала волосся в зачіску, зробила виразний макіяж очей і доповнила образ великими сережками і кольє на шиї. Королева зробила улюблений червоний манікюр і одягла каблучку з каменем.

На цьому заході захопила образом і спадкоємиця престолу Катаріна-Амалія. Дівчина з’явилася на публіці у сукні, яку колись носила ще її бабуся королева Беатрікс.

Дружина короля Максима, як завжди, сяяла і мала чудовий вигляд. Нещодавно, нагадаємо, ми розповідали, які секрети вона використовує для краси своєї шкіри.