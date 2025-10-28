ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

У кейппальті та комбінезоні: королева Максима в осінньому аутфіті з’явилася на концерті

Королева Максима продемонструвала чарівний осінній лук на публічному заході із сім’єю.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Катаріна-Амалія, королева Максима та король Віллем-Олександр

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Нідерландів Максима, її чоловік король Віллем-Олександр та старша дочка пари — спадкова принцеса Катаріна-Амалія — відвідали концерт, присвячений 750-річчю офіційного заснування музею, на Музейній площі в Амстердамі.

Її Величність королева з’явилася на заході в бордовому кейппальті без коміра із суміші шерсті та кашеміру від Maison Valentino, під який одягла шовковий комбінезон Rippas з глибоким вирізом і рукавами «кажан», взяла з собою клатч від Zara і взула туфлі-човники із замші від Gianvito Rossi теж у відтінку бордо.

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Максима зібрала волосся в зачіску, зробила виразний макіяж очей і доповнила образ великими сережками і кольє на шиї. Королева зробила улюблений червоний манікюр і одягла каблучку з каменем.

На цьому заході захопила образом і спадкоємиця престолу Катаріна-Амалія. Дівчина з’явилася на публіці у сукні, яку колись носила ще її бабуся королева Беатрікс.

Дружина короля Максима, як завжди, сяяла і мала чудовий вигляд. Нещодавно, нагадаємо, ми розповідали, які секрети вона використовує для краси своєї шкіри.

Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie