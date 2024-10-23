У кейппальті та крислатому капелюсі: королева Максима на урочистому заході

Королева Максима відвідала відкриття нового заводу Avantium у Делфзейлі.
Після церемонії відкриття заводу, що належить Avantium — провідній компанії в галузі відновлюваних та циклічних полімерних матеріалів, королева Максима відвідала екскурсію, а в Instagram королівського палацу Нідерландів поділилися фото та відео із заходу.
53-річна королева Максима була одягнена у темно-синю сукню міді з білими аплікаційними квітами та темно-синє вовняне пальто-накидку. На ній також був крислатий капелюх, чорний клатч і рукавички в руках і чорні туфлі-човники на підборах. Максима доповнила свій образ каблучкою з великим сапфіром та сережками-висячками з таким самим камінням.
Днем раніше королева разом зі своєю свекрухою принцесою Беатрікс відвідала ювілейний концерт Amsterdam Baroque Ochestra в Утрехті. Там Її Величність з'явилася в ефектній різнокольоровій сукні.
Читайте також: