У кейппальті та крислатому капелюсі: королева Максима на урочистому заході

Після церемонії відкриття заводу, що належить Avantium — провідній компанії в галузі відновлюваних та циклічних полімерних матеріалів, королева Максима відвідала екскурсію, а в Instagram королівського палацу Нідерландів поділилися фото та відео із заходу.

Королева Максима / Фото: Getty Images

53-річна королева Максима була одягнена у темно-синю сукню міді з білими аплікаційними квітами та темно-синє вовняне пальто-накидку. На ній також був крислатий капелюх, чорний клатч і рукавички в руках і чорні туфлі-човники на підборах. Максима доповнила свій образ каблучкою з великим сапфіром та сережками-висячками з таким самим камінням.

Днем раніше королева разом зі своєю свекрухою принцесою Беатрікс відвідала ювілейний концерт Amsterdam Baroque Ochestra в Утрехті. Там Її Величність з'явилася в ефектній різнокольоровій сукні.

Принцеса Беатрікс та королева Максима / Фото: Getty Images

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