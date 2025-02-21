У кейппальті та леопардовій блузці: королева Матильда відвідала зустріч

Її Величність взяла участь у підбитті підсумків конференції під назвою "На шляху до більш стійкої та гнучкої продовольчої системи", організованої у Брюсселі Федеральною радою зі сталого розвитку.

Потім вона зустрілася з низкою молодих людей, які віддані цій проблемі. Як прихильниця цілей ООН у сфері сталого розвитку, королева Матильда прагне підкреслити дії боротьби з голодом, за хороше здоров'я та добробут, а також за відповідальне споживання та виробництво.

На заходах у Брюсселі Матильда з'явилася в леопардовій блузці та сірій спідниці довжини до колін, накинула зверху кейппальто верблюжого кольору без коміра, взула сірі туфлі з круглими носами, а в руці тримала маленький чорний клатч.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Матильда доповнила образ золотими браслетами на зап'ясті, годинником і своєю заручальною каблучкою з сапфіром. Зробила укладання, денний макіяж і одягла сережки-висячки з камінням.

Нагадаємо, нещодавно ми показували гарний образ у якому королева Матильда приїжджала із сім'єю на месу.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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