У кейппальті та з сумкою, як у принцеси Діани: королева Матильда відвідала захід

Королева Матильда, схоже, змінила стиліста і тепер її образи мають ще вишуканіший і яскравіший вигляд, а часом нагадують нам образи іншої відомої королеви.

Днями Матильда відвідала завод Materne-Confilux під час візиту до району Намюр у Флореффі. На публіці Її Величність з'явилася в біло-червоній сукні в принт і з розрізом на подолі, доповнивши її ідеально скроєним кейппальтом, червоною сумкою Lady Dior (такі любила носити свого часу принцеса Діана ) і гостроносими балетками на невисоких підборах і лакованими носами. У Матильди був гарний макіяж і зачіска, у вухах сережки-висячки з перлинним камінням, на зап'ясті золотий браслет, а на пальці заручальна каблучка з сапфіром.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Такі кейппальта часто носить королева Нідерландів Максима і ми порівнювали образи двох королев раніше. Можливо, їх одягає один і той самий стиліст?

Королева Максима та королева Матильда / Фото: Getty Images

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