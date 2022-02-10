У кейппальті від Valentino: ефектний вихід королеви Максими

Королева Нідерландів любить яскраво одягатися та привертає увагу своїми ефектними луками.

Вчора королева Максима відвідала збори щодо вирішення проблемних боргів серед молодих людей Фонду перспективи молоді у спортивному кампусі Zuiderpark у Гаазі.

Королева Максима / Getty Images

На зустріч дружина короля Віллема-Олександра приїхала в улюбленому кейппальті з кашеміру від Valentino, яке вона поєднала з відповідними бордовими шкіряними чоботями до колін і сумкою в тон. Під пальтом у Максими була спідниця-плісе та бордова кофта з короткими рукавами.

У королеви було розпущене волосся, яке розвивалося на вітрі, у вухах були сережки з двома великими кольоровими каменями, також кілька золотих браслетів було на зап'ястях і кілька каблучок на пальцях. Насичений макіяж очей та трохи яскравої помади на губах завершували образ.

Королева Максима / Getty Images

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