У Кейт і Вільяма Уельських відбулося чергове поповнення в сім’ї

Кейт та Вільям / © Getty Images

Нещодавно сім’ю помітили з двома собаками — їхнім кокер-спанієлем Орлою та ще одним собакою, коли Вільям та Кейт із дітьми поверталися з канікул у Норфолку.

Торік Орла народила цуценят і родина показувала їхнє фото у день народження принца Вільяма, опублікувавши кадр, де спадкоємець престолу сидить на траві в оточенні цуценят. Вважається, що вони вирішили залишити одного із цуценят собі.

Принц Вільям та щенки, яких народила Орла

Орла приєдналася до сім’ї принца та принцеси Уельських 2020 року і стала подарунком від брата Кейт, Джеймса Міддлтона, після того, як його собака Луна народила шість цуценят. До неї в сім’ї жив теж чорний кокер-спаніель на прізвисько Лупо, який помер 2020 року. Його Кейт та Вільяму також подарував брат принцеси Уельської як весільний подарунок 2011 року.

Собака Уельських — Орла / © Instagram принца і принцеси Уельских

