Суспільство
561
1 хв

У Кейт і Вільяма Уельських відбулося чергове поповнення в сім’ї

У принца та принцеси Уельських з’явився новий вихованець, про якого вони не розповідали раніше.

Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям

Кейт та Вільям / © Getty Images

Нещодавно сім’ю помітили з двома собаками — їхнім кокер-спанієлем Орлою та ще одним собакою, коли Вільям та Кейт із дітьми поверталися з канікул у Норфолку.

Торік Орла народила цуценят і родина показувала їхнє фото у день народження принца Вільяма, опублікувавши кадр, де спадкоємець престолу сидить на траві в оточенні цуценят. Вважається, що вони вирішили залишити одного із цуценят собі.

Принц Вільям та щенки, яких народила Орла

Принц Вільям та щенки, яких народила Орла

Орла приєдналася до сім’ї принца та принцеси Уельських 2020 року і стала подарунком від брата Кейт, Джеймса Міддлтона, після того, як його собака Луна народила шість цуценят. До неї в сім’ї жив теж чорний кокер-спаніель на прізвисько Лупо, який помер 2020 року. Його Кейт та Вільяму також подарував брат принцеси Уельської як весільний подарунок 2011 року.

Собака Уельських — Орла / © Instagram принца і принцеси Уельских

Собака Уельських — Орла / © Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, хто із членів королівських сімей завів нових собак, а також зібрали милу підбірку фото королівських вихованців.

561
