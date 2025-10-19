У Кейт і Вільяма Уельських є одне дуже суворе правило у відношенні виховання їхніх дітей: що це

Вільям та Кейт Уельські / © Associated Press

Реклама

Як і в усіх батьків, сім’я Уельських має свої правила. Майбутній король поділився з Юджином Леві у програмі «Неохочий мандрівник», що їхнім дітям поки що не дозволяється користуватися телефонами.

Розповідаючи про те, чим він займається, коли приїжджає додому до Аделаїдського котеджу, Вільям заявив: «Ми сидимо і розмовляємо, ні в кого з дітей немає телефонів, і в цьому відношенні ми дуже суворі».

Вільям і Кейт з трьома дітьми / © Associated Press

Зважаючи на те, що принцу Луї лише 7 років, а принцесі Шарлотті — 10, навряд чи когось здивує, що принц і принцеса Уельські вважають, що телефони для дітей мають бути під забороною. Однак із принцом Джорджем все трохи інакше. Йому 12 років, і він у тому віці, коли багато його однокласників, можливо, вже мають власні мобільні телефони.

Реклама

Принц Джордж / © Getty Images

Слова принца Вільяма, адресовані Юджину, про те, що вони з Кейт «дуже суворо» ставляться до цього правила, можливо, вказують на те, що вони зіткнулися з деякими проханнями чи питаннями щодо цього, але залишаються твердими у своєму рішенні.

Дорослішання та виховання дітей у цифрову епоху — непросте завдання, але Уельські, схоже, непогано справляються. А їхні діти люблять проводити час на свіжому повітрі.