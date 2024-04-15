У Кейт і Вільяма міг бути інший титул: як молодший син королеви Єлизавети II змінив хід історії

Після весілля 29 квітня 2011 року принца Вільяма та Кейт Міддлтон королева Єлизавета II подарувала молодятам титул герцога та герцогині Кембриджських.

Хто б міг подумати, але саме цей титул десять років тому призначався для молодшого сина королеви – принца Едварда та його дружини Софі. Вони одружилися 19 червня 1999 року. Напередодні весілля Єлизавета II запропонувала синові титул герцога Кембриджського, а його дружині Софі – герцогині Кембриджської, але Едвард звернувся до матері з альтернативним проханням.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Як пише express.co.uk з посиланням на палацового придворного, принц Едвард хотів отримати графський титул і тому була причина.

"Принц Едвард збирався стати герцогом Кембриджським, але він переглянув фільм "Закоханий Шекспір", в якому був персонаж на ім'я граф Вессекський. Йому сподобалося, як звучить титул, і він попросив королеву отримати його замість титулу герцога Кембриджського".

Едвард та Сафі у день весілля у Віндзорі 19 червня 1999 року / Фото: Getty Images

Ця новина стала шоком для багатьох, оскільки згідно традиції молодший син королеви після весілля мав отримати герцогство, як і його старші брати. Принц Едвард став першим сином монархині, який став графом з часів Тюдорів. До 2023 року Едвард та його дружина Софі носили титули графа та графині Вессекських, поки король Чарльз III не виконав обіцянку, дану батькові принцу Філіпу, надати титул герцога Единбурзького (який носив принц Філіп) Едварду та Софі. Це сталося у день 59-річчя Едварда.

Едвард та Сафі у день весілля у Віндзорі 19 червня 1999 року / Фото: Getty Images

А 2011 року принц Вільям та його дружина Кейт здобули титул герцога та герцогині Кембриджських, які вони носили до смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року. Коли на престол зійшов король Чарльз III, титул принца Уельського перейшов до його старшого сина Вільяма, а дружина Вільяма Кейт стала принцесою Уельською. Це стало перше використання титулу принцеси Уельської від моменту смерті принцеси Діани – першої дружини Чарльза, оскільки його друга дружина Камілла, воліла використовувати титул герцогині Корнуольської.

Герцогиня Единбурзька та принц Едвард / Фото: Associated Press

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