У Кейт та Вільяма сталося поповнення у сім'ї: що про це відомо

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

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Принцеса Уельська опублікувала відеоролик до Дня матері в Instagram — у ньому пильні королівські спостерігачі й помітили двох собак. Тож тепер передбачається, що Кейт та Вільям взяли ще одного цуценя.

Принцеса опублікувала відеокліп разом із щирою заявою, яка вихваляє «наш зв’язок зі світом природи», написавши, що саме в природі шукала втіху весь минулий рік, коли боролася з хворобою.

Собаки Кейт та Вільяма Уельських / © instagram.com/princeandprincessofwales

У ролику представлені кадри її перебування з принцом Вільямом у Норфолку минулого літа, а також показано кілька природних ландшафтів по всій Великій Британії. На одному з кадрів видно, як принц Вільям йшов босоніж полем у супроводі улюбленого собаки сім’ї — кокер-спанієля Орли та несподіваного нового компаньйона — коричневого кокер-спанієля. Це і породило припущення про те, що сім’я тихо вітала у своєму будинку ще одного пухнастого друга.

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Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

Принц та принцеса офіційно нічого не коментували. Зараз сім’я перебуває на відпочинку, швидше за все, в їхньому будинку Анмер-гол у Норфолку, оскільки у трьох дітей пари канікули у школі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблених вихованців королівських осіб.