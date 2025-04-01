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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1259
Час на прочитання
1 хв

У Кейт та Вільяма сталося поповнення у сім'ї: що про це відомо

Пильні шанувальники родини Уельських зауважили, що у новому відео, яким днями з публікою поділилася принцеса Кейт, з’явився новий вихованець.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям Уельські

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

Принцеса Уельська опублікувала відеоролик до Дня матері в Instagram — у ньому пильні королівські спостерігачі й помітили двох собак. Тож тепер передбачається, що Кейт та Вільям взяли ще одного цуценя.

Принцеса опублікувала відеокліп разом із щирою заявою, яка вихваляє «наш зв’язок зі світом природи», написавши, що саме в природі шукала втіху весь минулий рік, коли боролася з хворобою.

Собаки Кейт та Вільяма Уельських / © instagram.com/princeandprincessofwales

Собаки Кейт та Вільяма Уельських / © instagram.com/princeandprincessofwales

У ролику представлені кадри її перебування з принцом Вільямом у Норфолку минулого літа, а також показано кілька природних ландшафтів по всій Великій Британії. На одному з кадрів видно, як принц Вільям йшов босоніж полем у супроводі улюбленого собаки сім’ї — кокер-спанієля Орли та несподіваного нового компаньйона — коричневого кокер-спанієля. Це і породило припущення про те, що сім’я тихо вітала у своєму будинку ще одного пухнастого друга.

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

Принц та принцеса офіційно нічого не коментували. Зараз сім’я перебуває на відпочинку, швидше за все, в їхньому будинку Анмер-гол у Норфолку, оскільки у трьох дітей пари канікули у школі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблених вихованців королівських осіб.

Дата публікації
Кількість переглядів
1259
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