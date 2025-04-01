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У Кейт та Вільяма сталося поповнення у сім'ї: що про це відомо
Пильні шанувальники родини Уельських зауважили, що у новому відео, яким днями з публікою поділилася принцеса Кейт, з’явився новий вихованець.
Принцеса Уельська опублікувала відеоролик до Дня матері в Instagram — у ньому пильні королівські спостерігачі й помітили двох собак. Тож тепер передбачається, що Кейт та Вільям взяли ще одного цуценя.
Принцеса опублікувала відеокліп разом із щирою заявою, яка вихваляє «наш зв’язок зі світом природи», написавши, що саме в природі шукала втіху весь минулий рік, коли боролася з хворобою.
У ролику представлені кадри її перебування з принцом Вільямом у Норфолку минулого літа, а також показано кілька природних ландшафтів по всій Великій Британії. На одному з кадрів видно, як принц Вільям йшов босоніж полем у супроводі улюбленого собаки сім’ї — кокер-спанієля Орли та несподіваного нового компаньйона — коричневого кокер-спанієля. Це і породило припущення про те, що сім’я тихо вітала у своєму будинку ще одного пухнастого друга.
Принц та принцеса офіційно нічого не коментували. Зараз сім’я перебуває на відпочинку, швидше за все, в їхньому будинку Анмер-гол у Норфолку, оскільки у трьох дітей пари канікули у школі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблених вихованців королівських осіб.