У кілті і з гарним настроєм: король Чарльз III з'явився на публіці після виходу мемуарів Гаррі

Король Чарльз III відновив свої королівські обов'язки у новому році та прибув з візитом до Абердіншира.

74-річний монарх відвідав Абойн та Мід-Дісайд, щоб оглянути нові об'єкти та зустрітися з людьми.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Організація Абойна та Мід-Дісайда відкрилася 2021 року і є інклюзивним місцевим громадським простором, де групи проводять свої регулярні майстеркласи, заняття мистецтвом, ремеслами та інші практичні заняття.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король був одягнений у шотландський кілт, був веселим та із задоволенням спілкувався з місцевою публікою. Вихід короля став першим після того, як його молодший син принц Гаррі презентував свою книжку "Запасний" (у перший день продажів було продано 1,4 мільйона копій), де розповів всякі неприємні речі про королівську родину, зокрема і про короля Чарльза.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камілла цього дня чоловіка не супроводжувала. Нещодавно, нагадаємо, король відвідував службу в церкві Святого Лаврентія неподалік Сандрінгема, де з'явився у своєму улюбленому пальті верблюжого кольору.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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