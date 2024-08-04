У кілті і з гарним настроєм: король Чарльз відвідав улюблені Ігри своєї матері та бабусі

Король Чарльз відвідав улюблені Ігри своєї покійної матері Єлизавети II — Ігри горян, які проходять у селі Джон О'Гроутс на півночі Шотландії.

Незважаючи на дощову погоду 75-річний Чарльз відвідав захід після прибуття до Гайленду на початку цього тижня. Король був одягнений у традиційний кілт з піджаком, застебнутим жилетом і краваткою, а також вовняними шкарпетками, натягнутими трохи нижче колін. Після прибуття Його Величність мав розслаблений вигляд і знайшов час, щоб помахати та потиснути публіці руки.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Сівши в першому ряду намету, Чарльз влаштувався, щоб подивитися виставу, яка включала традиційне метання колоди та перетягування каната. Спробував король і ковток місцевого віскі.

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Нагадаємо, перші Ігри горян відбулися в сусідньому селі Мей 1970 року на честь 70-річчя покійної королеви-матері Єлизавети, якій, до речі, 4 серпня могло б виповнитися 124 роки.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Будучи почесною гостею заходу, Єлизавета Боуз-Лайон оголосила захід успішним та закликала організаторів зробити його щорічним. Її дочка королева Єлизавета II також любила відвідувати Ігри горян.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Раніше цього тижня король Чарльз прибув на десять днів до замку Мей, то є найулюбленіший шотландський замок його бабусі королеви-матері Єлизавети.

Замок Мей / Фото: Getty Images

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