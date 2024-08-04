У кілті і з гарним настроєм: король Чарльз відвідав улюблені Ігри своєї матері та бабусі

Король Чарльз відвідав улюблені Ігри своєї покійної матері Єлизавети II — Ігри горян, які проходять у селі Джон О'Гроутс на півночі Шотландії.
Незважаючи на дощову погоду 75-річний Чарльз відвідав захід після прибуття до Гайленду на початку цього тижня. Король був одягнений у традиційний кілт з піджаком, застебнутим жилетом і краваткою, а також вовняними шкарпетками, натягнутими трохи нижче колін. Після прибуття Його Величність мав розслаблений вигляд і знайшов час, щоб помахати та потиснути публіці руки.
Сівши в першому ряду намету, Чарльз влаштувався, щоб подивитися виставу, яка включала традиційне метання колоди та перетягування каната. Спробував король і ковток місцевого віскі.
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Нагадаємо, перші Ігри горян відбулися в сусідньому селі Мей 1970 року на честь 70-річчя покійної королеви-матері Єлизавети, якій, до речі, 4 серпня могло б виповнитися 124 роки.
Будучи почесною гостею заходу, Єлизавета Боуз-Лайон оголосила захід успішним та закликала організаторів зробити його щорічним. Її дочка королева Єлизавета II також любила відвідувати Ігри горян.
Раніше цього тижня король Чарльз прибув на десять днів до замку Мей, то є найулюбленіший шотландський замок його бабусі королеви-матері Єлизавети.
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