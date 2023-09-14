Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У кілті та в чудовому настрої: веселого короля Чарльза сфотографували у Шотландії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
482
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У кілті та в чудовому настрої: веселого короля Чарльза сфотографували у Шотландії

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III все ще перебуває на канікулах у Шотландії, хоча періодично з'являється на публіці.

Учора монарх відвідав Discovery Center та Auld School Close, щоб дізнатися більше про проєкт енергоефективного житла у цьому районі, у Томінтулі.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

На публіці Чарльз з'явився у традиційному шотландському кілті та мав веселий вигляд, багато усміхався під час спілкування з публікою. Його дружина королева Камілла, на жаль, не супроводжувала чоловіка на заході цього дня.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королівське подружжя все ще відпочиває у замку Балморал – одному з найулюбленіших маєтків покійної королеви Єлизавети II, яка померла у вересні минулого року. Цього року Чарльз та Камілла вперше вшанували пам'ять Єлизавети II. Говорили, що король провів цей день наодинці у замку, який став останнім притулком для його матері.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

У день річниці смерті королеви Чарльз і Камілла також відвідали службу на її честь у церкві Краті, неподалік Балморала.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press
Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Читайте також:

Улюблений рецепт Чарльза ІІІ – Запечені сирні яйця

Улюблений рецепт Чарльза ІІІ – Запечені сирні яйця

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
482
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація