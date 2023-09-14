У кілті та в чудовому настрої: веселого короля Чарльза сфотографували у Шотландії

Король Чарльз III все ще перебуває на канікулах у Шотландії, хоча періодично з'являється на публіці.

Учора монарх відвідав Discovery Center та Auld School Close, щоб дізнатися більше про проєкт енергоефективного житла у цьому районі, у Томінтулі.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

На публіці Чарльз з'явився у традиційному шотландському кілті та мав веселий вигляд, багато усміхався під час спілкування з публікою. Його дружина королева Камілла, на жаль, не супроводжувала чоловіка на заході цього дня.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королівське подружжя все ще відпочиває у замку Балморал – одному з найулюбленіших маєтків покійної королеви Єлизавети II, яка померла у вересні минулого року. Цього року Чарльз та Камілла вперше вшанували пам'ять Єлизавети II. Говорили, що король провів цей день наодинці у замку, який став останнім притулком для його матері.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

У день річниці смерті королеви Чарльз і Камілла також відвідали службу на її честь у церкві Краті, неподалік Балморала.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

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