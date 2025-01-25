У кілті та яскравій краватці: Букінгемський палац опублікував новий портрет короля Чарльза III

25 січня кожного року у Шотландії святкуэться "Ніч Бернса". Це день народження Роберта Бернса, національного поета країни. Ніч Бернса — одне з найвідоміших свят Шотландії, присвячене життю та творчості поета.

На честь цього дня Букінгемський палац опублікував нову фотографію короля Чарльза, де він зображений у замку Балморал. Фотографію зроблено восени 2024 року в бібліотеці. Король одягнений у кілт, який створений на основі тартана, датованого приблизно 1850 роком, а також піджак, жилет і сорочку. Більш яскравим та цікавим його образ робили смугаста краватка, хустка у нагрудній кишені і квітка на лацкані.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Тартан Його Величність доповнив ще однією традиційною шотландською річчю – спорраном. Це шкіряна поясна сумка-гаманець, що носиться на поясі, на ремені кілта або на окремому вузькому ремінці чи ланцюжку. Історично вони використовувалися для зберігання всяких дрібних речей або як гаманець для грошей, оскільки у кілта або великого пледа відсутні кишені.

Також видання BBC зазначило, що зелений, синій та червоний візерунок був розроблений Управлінням з шотландських тартанів 2023 року на знак визнання "рішучої підтримки Його Величності у справі збереження культури та традицій одягу горян та шотландських тартанів".

Фото короля було зроблено Міллі Пілкінгтон, яка неодноразово фотографувала королівську родину, зокрема як приватна фотографка на весіллі принца та принцеси Уельських 2011 року.

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