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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У кімоно кольору вершкового масла і з флористичним принтом: імператриця Масако на весняній вечірці

Імператорське подружжя провело традиційний весняний захід у саду.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Імператор Нарухіто та імператриця Масако

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

В імператорському саду палацу Акасака у Токіо відбулася весняна вечірка. Гостей вітали господарі заходу – імператор Нарухіто та імператриця Масако.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Імператриця з'явилася на святі у ніжному образі. На ній було традиційне японське кімоно кольору вершкового масла з флористичним принтом та перламутрово-сіро-золотисте обі з орнаментом.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Вбрання Її Величність доповнила білими шкарпетками і взуттям дрозі. У руці Масако тримала кремовий клатч. У неї була зібрана зачіска з прикореневим об'ємом і макіяж із чорним олівцем на очах.

Імператор Нарухіто був одягнений у чорний фрак, білу сорочку, сірий жилет, сіру краватку, смугасті сірі штани і чорні туфлі.

Нагадаємо, раніше імператриця Масако у сіро-блакитному костюмі і прикрасах із великими перлами завітала на виставку.

Імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця Масако / © Getty Images

Імператор Нарухіто і імператриця Масако / © Getty Images

Імператор Нарухіто і імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця Масако / © Getty Images

Імператор Нарухіто і імператриця Масако / © Getty Images

Імператор Нарухіто і імператриця Масако / © Getty Images

Імператор Японії Нарухіто і імператриця Масако / © Getty Images

Імператор Японії Нарухіто і імператриця Масако / © Getty Images

Бріжит Макрон і імператриця Масако / © Associated Press

Бріжит Макрон і імператриця Масако / © Associated Press

Імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця Масако / © Getty Images

Імператор Японії Нарухіто, Меланія Трамп і імператриця Масако / © Getty Images

Імператор Японії Нарухіто, Меланія Трамп і імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця Масако / © Getty Images

Принц Нарухіто і принцеси Масако / © Associated Press

Принц Нарухіто і принцеси Масако / © Associated Press

Принц Нарухіто і принцеси Масако / © Associated Press

Принц Нарухіто і принцеси Масако / © Associated Press

Японська принцеса Масако / © Getty Images

Японська принцеса Масако / © Getty Images

Японська принцеса Масако / © Getty Images

Японська принцеса Масако / © Getty Images

Японська принцеса Масако / © Getty Images

Японська принцеса Масако / © Getty Images

Імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако и император Нарухито / © Getty Images

Императрица Масако и император Нарухито / © Getty Images

Императрица Масако / © Associated Press

Императрица Масако / © Associated Press

Императрица Масако / © Associated Press

Императрица Масако / © Associated Press

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако и император Нарухито / © Getty Images

Императрица Масако и император Нарухито / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

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