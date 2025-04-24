У кімоно кольору вершкового масла і з флористичним принтом: імператриця Масако на весняній вечірці

В імператорському саду палацу Акасака у Токіо відбулася весняна вечірка. Гостей вітали господарі заходу – імператор Нарухіто та імператриця Масако.
Імператриця з'явилася на святі у ніжному образі. На ній було традиційне японське кімоно кольору вершкового масла з флористичним принтом та перламутрово-сіро-золотисте обі з орнаментом.
Вбрання Її Величність доповнила білими шкарпетками і взуттям дрозі. У руці Масако тримала кремовий клатч. У неї була зібрана зачіска з прикореневим об'ємом і макіяж із чорним олівцем на очах.
Імператор Нарухіто був одягнений у чорний фрак, білу сорочку, сірий жилет, сіру краватку, смугасті сірі штани і чорні туфлі.
Нагадаємо, раніше імператриця Масако у сіро-блакитному костюмі і прикрасах із великими перлами завітала на виставку.