У кімоно кольору вершкового масла і з флористичним принтом: імператриця Масако на весняній вечірці

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

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В імператорському саду палацу Акасака у Токіо відбулася весняна вечірка. Гостей вітали господарі заходу – імператор Нарухіто та імператриця Масако.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Імператриця з'явилася на святі у ніжному образі. На ній було традиційне японське кімоно кольору вершкового масла з флористичним принтом та перламутрово-сіро-золотисте обі з орнаментом.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Вбрання Її Величність доповнила білими шкарпетками і взуттям дрозі. У руці Масако тримала кремовий клатч. У неї була зібрана зачіска з прикореневим об'ємом і макіяж із чорним олівцем на очах.

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Імператор Нарухіто був одягнений у чорний фрак, білу сорочку, сірий жилет, сіру краватку, смугасті сірі штани і чорні туфлі.

Нагадаємо, раніше імператриця Масако у сіро-блакитному костюмі і прикрасах із великими перлами завітала на виставку.

Імператриця Масако / © Getty Images Імператор Нарухіто і імператриця Масако / © Getty Images Імператриця Масако / © Getty Images Імператор Нарухіто і імператриця Масако / © Getty Images Імператор Японії Нарухіто і імператриця Масако / © Getty Images Бріжит Макрон і імператриця Масако / © Associated Press Імператриця Масако / © Getty Images Імператриця Масако / © Getty Images Імператриця Масако / © Getty Images Імператор Японії Нарухіто, Меланія Трамп і імператриця Масако / © Getty Images Імператриця Масако / © Getty Images Імператриця Масако / © Getty Images Принц Нарухіто і принцеси Масако / © Associated Press Принц Нарухіто і принцеси Масако / © Associated Press Японська принцеса Масако / © Getty Images Японська принцеса Масако / © Getty Images Японська принцеса Масако / © Getty Images Імператриця Масако / © Getty Images Императрица Масако / © Getty Images Императрица Масако и император Нарухито / © Getty Images Императрица Масако / © Associated Press Императрица Масако / © Associated Press Императрица Масако / © Getty Images Императрица Масако / © Getty Images Императрица Масако и император Нарухито / © Getty Images Императрица Масако / © Getty Images