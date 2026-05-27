ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

У кімоно ніжного відтінку і з квітковим принтом: імператриця Масако на державному бенкеті

Імператорське подружжя провело бенкет з нагоди офіційного візиту до Японії президента Філіппін.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Імператор Нарухіто та імператриця Масако

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Японського імператора Нарухіто та імператрицю Масако зазнімкували перед державним бенкетом, який вони влаштували в Імператорському палаці з нагоди офіційного візиту президента Філіппін Фердінандо Маркоса-молодшого та першу леді Лізу Анерту Маркос.

Імператриця постала там у ніжному образі. На ній було традиційне японське кімоно блідо-блакитного кольору з ніжним флористичним принтом та світло-жовтому обі із золотистим орнаментом.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Її Величність доповнила вбрання білими шкарпетками і бежевим взуттям дрозі. У Масако була зібрана зачіска з прикореневим об’ємом і макіяж із чорним олівцем на очах.

Імператор Нарухіто був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, чорний метелик і чорні лаковані туфлі.

Нагадаємо, імператриця Масако у перлах і блакитному вбранні з мереживом з’явилася на весняній вечірці в саду.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie