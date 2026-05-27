У кімоно ніжного відтінку і з квітковим принтом: імператриця Масако на державному бенкеті
Імператорське подружжя провело бенкет з нагоди офіційного візиту до Японії президента Філіппін.
Японського імператора Нарухіто та імператрицю Масако зазнімкували перед державним бенкетом, який вони влаштували в Імператорському палаці з нагоди офіційного візиту президента Філіппін Фердінандо Маркоса-молодшого та першу леді Лізу Анерту Маркос.
Імператриця постала там у ніжному образі. На ній було традиційне японське кімоно блідо-блакитного кольору з ніжним флористичним принтом та світло-жовтому обі із золотистим орнаментом.
Її Величність доповнила вбрання білими шкарпетками і бежевим взуттям дрозі. У Масако була зібрана зачіска з прикореневим об’ємом і макіяж із чорним олівцем на очах.
Імператор Нарухіто був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, чорний метелик і чорні лаковані туфлі.
