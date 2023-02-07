У кімоно з принтом і обі з квітковим орнаментом: принцеса Кіко на заході у Токіо

Спадковий принц Японії Акісіно (Фуміхіто) і його дружина принцеса Кіко відвідали церемонію нагородження Японського товариства просування науки у Токіо.

На заході Кіко постала у ніжному луку у національному вбранні. Вона одягла світле кімоно з флористичним принтом, яке доповнила помаранчевим обі з квітковим орнаментом, прикрашеним золотистою смужкою з перлами. На обличчі у неї була біла захисна маска.

Принц Акісіно і принцеса Кіко / Фото: Getty Images

Принц Акісіно був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку та чорну краватку у червоні і лавандові смужки.

Нагадаємо, принцеса Кіко у сукні кобальтового кольору і в перлинному намисті з'явилася на зустрічі прем’єр-міністра Греції.

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