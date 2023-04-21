У кислотно-жовтому жакеті і штанях-палацо: стильна Мішель Обама на шоу у Нью-Йорку

Мішель Обама відвідала шоу CBS Mornings, ведучою якого є Гейл Кінг. Говорили вони про нову книжку Мішель – "Світло, яке ми несемо". У ній колишня перша леді розповідає про стратегії і практики, які допомагають їй справлятися зі стресом.

У студії Обама з'явилася у стильному образі від бренду Sergio Hudson. На ній був кислотно-жовтий укорочений жакет із чорною облямівкою, чорний топ, чорні штани-палацо, щільні колготи і чорні гостроносі туфлі на шпильках.

Мішель Обама / Фото: Getty Images

Мішель заплела волосся у кіски і зібрала їх ззаду. У макіяжі вона зробила акцент на пишних віях. Вуха Обама прикрасила лаконічними білими сережками, а на пальці була каблучка з масивним діамантом. Червоний манікюр завершив лук експершої леді.

Нагадаємо, перша книжка Мішель Обами "Становлення" вийшла у 2018 році. У ній йдеться про історію життя експершої леді США. Книжка стала бестселером: її переклали 50-ма мовами і продали тиражем понад 17 мільйонів примірників у всьому світі.

Читайте також: