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У кислотно-жовтому жакеті і штанях-палацо: стильна Мішель Обама на шоу у Нью-Йорку

У кислотно-жовтому жакеті і штанях-палацо: стильна Мішель Обама на шоу у Нью-Йорку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
674
Час на прочитання
1 хв
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У кислотно-жовтому жакеті і штанях-палацо: стильна Мішель Обама на шоу у Нью-Йорку

Мішель Обама / Фото: Getty Images

Експерша леді США обрала для свого виходу красивий лук.

Мішель Обама відвідала шоу CBS Mornings, ведучою якого є Гейл Кінг. Говорили вони про нову книжку Мішель – "Світло, яке ми несемо". У ній колишня перша леді розповідає про стратегії і практики, які допомагають їй справлятися зі стресом.

У студії Обама з'явилася у стильному образі від бренду Sergio Hudson. На ній був кислотно-жовтий укорочений жакет із чорною облямівкою, чорний топ, чорні штани-палацо, щільні колготи і чорні гостроносі туфлі на шпильках.

Мішель Обама / © Getty Images
Мішель Обама / Фото: Getty Images

Мішель заплела волосся у кіски і зібрала їх ззаду. У макіяжі вона зробила акцент на пишних віях. Вуха Обама прикрасила лаконічними білими сережками, а на пальці була каблучка з масивним діамантом. Червоний манікюр завершив лук експершої леді.

Нагадаємо, перша книжка Мішель Обами "Становлення" вийшла у 2018 році. У ній йдеться про історію життя експершої леді США. Книжка стала бестселером: її переклали 50-ма мовами і продали тиражем понад 17 мільйонів примірників у всьому світі.

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Дата публікації
Перегляди
674
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