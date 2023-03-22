У Китаї жінкам заборонили рекламувати спідню білизну, тому їх замінюють чоловіки

Поки жінки в багатьох країнах борються за свої права і домагаються гендерної рівності, у Китаї ситуація трохи інакша. Через жорстку цензуру, жінки більше не можуть рекламувати спідню білизну, повідомляє видання CNN.

У країні діє закон "про поширення непристойних матеріалів в Інтернеті", який забороняє зображення жіночих тіл, які вважаються непристойними. Водночас подібне не стосуватиметься чоловіків, тому деякі виробники білизни, що спеціалізується на продажах у прямому ефірі, щоб не втрачати клієнтів і не закривати бізнес, вирішили залучати до реклами продукції моделей-хлопців.

Тепер пеньюари, бюстгальтери з ефектом пушап, обтислі корсети та нічні сорочки з мереживним оздобленням і халати демонструють чоловіки. Деякі з них, щоб мати правдоподібніший вигляд, роблять макіяжі і одягають перуки.

Попри абсурдність ситуації, галузь онлайнпродажів у країні дуже популярна та активно розвивається.

Реклама нижньої білизни в Китаї / Фото: скриншот з відео

Реклама нижньої білизни в Китаї / Фото: скриншот з відео

Реклама нижньої білизни в Китаї / Фото: скриншот з відео

Реклама нижньої білизни в Китаї / Фото: скриншот з відео

Реклама нижньої білизни в Китаї / Фото: скриншот з відео

Скриншоти з китайського інтернет-магазину білизни в TikTok.

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