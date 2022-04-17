У Києві цвітуть магнолії: користувачі соцмереж діляться барвистими фото

Дуже багато киян та жителів міста змушені були покинути столицю через війну.

Якась частина людей вже повернулася, решта поки що побоюється. Та й столична влада радить поки що не поспішати. А тим часом весна в місті йде своєю чергою, люди постять у соцмережах фото красивих магнолій, які зацвіли у Києві.

Телеграм-канал "Реальний Київ" показав кілька чудових знімків.

Також знімки публікують і в Instagram. Користувач @senderwasawoman показала неймовірну красу дерева у своєму блозі, в якому багато розповідає і про війну в Україні.

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