У Києві зацвіли тюльпани, висаджені на честь Героїв Небесної Сотні

У Києві зацвіли тюльпани, висаджені на честь Героїв Небесної Сотні

Столична влада все ще просить людей не поспішати повертатися додому, але Київ продовжує жити під час війни.

На Майдані Незалежності розцвіли червоні тюльпани, висаджені на честь Героїв Небесної Сотні. Відео опублікували у телеграм-каналі "Реальний Київ".

Раніше ми показували, як у столиці України цвітуть магнолії. Знімками ділилися у телеграм-каналі, а також деякі користувачі Instagram.

Українці готуються до майбутньої великодньої неділі. Нагадаємо, раніше ТСН повідомляв, що на Великдень РФ може зірвати служби у храмах, а людей попереджають про небезпеку і просять не йти до церкви.

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