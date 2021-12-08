У Кларенс-хаус вже встановили ялинку: герцогиня Камілла організувала прийом

Герцогиня Корнуольська провела черговий захід.

Герцогиня Камілла та Джеремі Гоу зібралися в резиденції Камілли та принца Чарльза, щоб відсвяткувати 70-річчя найтривалішої у світі багатосерійної радіопостановки "Арчери". Спочатку програма була задумана, як "розповідь про щоденні події у житті сільських жителів", в тепер виходить із формулюванням "сучасна п'єса про життя в сільській місцевості".

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

74-річна Камілла мала чудовий вигляд в чорній сукні з вишивкою та чорних високих замшевих чоботях. Образ герцогиня доповнила підвіскою на шиї, перлинними сережками, кількома золотими браслетами на зап'ясті, кількома каблучками на пальцях.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

Камілла мала гарне укладання і легкий макіяж на обличчі. Фото було зроблено в будинку і, як бачите, у Кларенс-хаусі вже теж встановили ялинку.

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