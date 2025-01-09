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У класичній блузці та довгій спідниці: елегантна королева Летиція на прийомі у палаці

У класичній блузці та довгій спідниці: елегантна королева Летиція на прийомі у палаці

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

9 січня король Іспанії Філіп та королева Летиція провели захід у Королівському палаці Мадрида.

Вони вітали дипломатичний корпус, акредитований в Іспанії, який включає в себе загалом 126 постійних посольств у країні та близько 800 консульств.

Королева Летиція та король Філіп / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп / Фото: Getty Images

Захід проводиться щороку на початку січня. Він оповитий урочистістю і суворістю королівського протоколу, проте Її Величність завжди чудово справляється з тим, щоб продемонструвати, що елегантність може бути синонімом простоти та сучасності. Цього разу королева Летиція поєднала довгу синю спідницю зі складками та класичну білу блузу з ґудзиками та довгими рукавами, на якій не було вишивки чи іншого декору.

Доповнила королева образ лаконічними довгастими сережками із сапфірами та діамантами, а також парою туфель й макіяжем.

Корольова Летиція / © Getty Images
Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Однак такий лук королева одягає не вперше. Практично в ідентичному образі, але тільки зі спідницею рожевого кольору, вона відвідала цей же захід у 2023 році.

Корольова Летиція / © Getty Images
Корольова Летиція / Фото: Getty Images

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