У класичній блузці та довгій спідниці: елегантна королева Летиція на прийомі у палаці

9 січня король Іспанії Філіп та королева Летиція провели захід у Королівському палаці Мадрида.
Вони вітали дипломатичний корпус, акредитований в Іспанії, який включає в себе загалом 126 постійних посольств у країні та близько 800 консульств.
Захід проводиться щороку на початку січня. Він оповитий урочистістю і суворістю королівського протоколу, проте Її Величність завжди чудово справляється з тим, щоб продемонструвати, що елегантність може бути синонімом простоти та сучасності. Цього разу королева Летиція поєднала довгу синю спідницю зі складками та класичну білу блузу з ґудзиками та довгими рукавами, на якій не було вишивки чи іншого декору.
Доповнила королева образ лаконічними довгастими сережками із сапфірами та діамантами, а також парою туфель й макіяжем.
Однак такий лук королева одягає не вперше. Практично в ідентичному образі, але тільки зі спідницею рожевого кольору, вона відвідала цей же захід у 2023 році.
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