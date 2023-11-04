У класичному чорному пальті та замшевих чоботях: Джилл Байден поклала квіти в штаті Мен

Американський політик та його дружина відвідали місця розстрілів та оплакали жертв разом із їхніми близькими.

Президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден у п'ятницю, 3 листопада, здійснили поїздку до двох об'єктів у Льюїстоні, штат Мен, де минулого місяця озброєний злочинець убив 18 людей і поранив ще 13.

Джілл Байден, Джо Байден / Фото: Associated Press

Подружжя поклало квіти в одному з місць масової стрілянини. Обидва одягли у чорний колір. На першій леді було класичне пальто довжини міді, яке вона поєднала зі своїми улюбленими замшевими чоботями та рукавичками.

Образ Джилл Байден доповнила сонцезахисними окулярами елегантної форми, укладанням та лаконічним макіяжем.

Джілл Байден, Джо Байден / Фото: Associated Press

У штат Мен подружжя прилетіло після красивого святкування Геловіна в Білому домі, для якого перша леді вбралася в образ сірої кішки.

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