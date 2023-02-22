У класичному пальті і білому светрі: прем'єр-міністерка Італії на зустрічі із Зеленським у Києві

Джорджа Мелоні обрала для свого аутфіту класичні кольори.
Вчора, 21 лютого, до Києва з офіційним візитом приїхала прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Її зустрів у Маріїнському палаці президент України Володимир Зеленський.
Італійська прем'єрка була одягнена у чорне класичне пальто, під яким на ній був білий светр з високою горловиною і чорні широкі штани. Взута вона була у чорне взуття.
Своє біляве волосся Мелоні ідеально рівно уклала і зробила ніжний макіяж.
Володимир Зеленський був одягнений у світшот кольору хакі з тризубом на грудях і штани карго.
До речі, у нашій підбірці можна подивитися, як тепло Мелоні зустріла Зеленського на саміті у Брюсселі.
Нагадаємо, до України з неоголошеним візитом приїжджав президент США Джо Байден, який одягнув краватку у колір українського прапору - синьо-жовту.
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