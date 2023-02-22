Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У класичному пальті і білому светрі: прем'єр-міністерка Італії на зустрічі із Зеленським у Києві

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1570
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У класичному пальті і білому светрі: прем'єр-міністерка Італії на зустрічі із Зеленським у Києві

Джорджа Мелоні і Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Джорджа Мелоні обрала для свого аутфіту класичні кольори.

Вчора, 21 лютого, до Києва з офіційним візитом приїхала прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Її зустрів у Маріїнському палаці президент України Володимир Зеленський. 

Джорджа Мелоні і Володимир Зеленський / © Сайт президента України
Джорджа Мелоні і Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

Італійська прем'єрка була одягнена у чорне класичне пальто, під яким на ній був білий светр з високою горловиною і чорні широкі штани. Взута вона була у чорне взуття.

Джорджа Мелоні і Володимир Зеленський / © Сайт президента України
Джорджа Мелоні і Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України
Джорджа Мелоні і Володимир Зеленський / © Сайт президента України
Джорджа Мелоні і Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

Своє біляве волосся Мелоні ідеально рівно уклала і зробила ніжний макіяж.

Джорджа Мелоні і Володимир Зеленський / © Getty Images
Джорджа Мелоні і Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Володимир Зеленський був одягнений у світшот кольору хакі з тризубом на грудях і штани карго.

До речі, у нашій підбірці можна подивитися, як тепло Мелоні зустріла Зеленського на саміті у Брюсселі.

Нагадаємо, до України з неоголошеним візитом приїжджав президент США Джо Байден, який одягнув краватку у колір українського прапору - синьо-жовту.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1570
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація