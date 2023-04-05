У класичному пальті і блакитних туфлях: перша леді Польщі на зустрічі із Зеленськими

Президентське подружжя Польщі приймає у себе в гостях Володимира і Олену Зеленських.

Президент Польщі Анджей Дуда і його дружина Агата Корнгаузер-Дуда сьогодні, 5 квітня, зустрічали у себе в гостях біля президентського палацу у Варшаві своїх українських колег – Володимира і Олену Зеленських, які прибули з робочим візитом.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Перша леді Польщі з'явилася на зустрічі у класичному бежевому пальті, з-під якого визирав блакитний шарф. Талію вона підкреслила бежевим поясом.

Фото: Associated Press

Вбрання Агата доповнила блакитними замшевими туфлями на шпильках. Вона зробила акуратне укладання з прикореневим об'ємом і макіяж із чорними стрілками. Вуха перша леді прикрасила діамантовими сережками-цвяшками. Молочний манікюр завершив образ Корнгаузер-Дуди.

Фото: Associated Press

Анджей Дуда був одягнений у чорне пальто, чорний костюм, білу сорочку, бузкову краватку з принтом та чорні лаковані туфлі.

Нагадаємо, на зустріч із президентом Чехії Агата Корнгаузер-Дуда одягла двобортне пальто винного відтінку із золотими ґудзиками.

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