У класичному пальті і блузці кольору хакі: красива Олена Зеленська зустрілася з Еммануелем Макроном

Перша леді України перебуває у Франції з офіційним візитом.

Олена Зеленська у межах свого візиту до Франції зустрілася з президентом країни Еммануелем Макроном.

Еммануель Макрон і Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Олена Зеленська, Еммануель Макрон і Денис Шмигаль / Фото: Associated Press

Сьогодні, 13 грудня, вони беруть участь у конференції на підтримку України.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

У заході взяли участь також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Олена Зеленська, Еммануель Макрон, Денис Шмигаль і Катрін Колонна / Фото: Associated Press

Через відеозв'язок до конференції приєднався і президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Для такої події перша леді України обрала гарний діловий образ. На ній був чорний штанний костюм і блузка кольору хакі. На плечі Олена накинула чорне класичне пальто. Аутфіт вона доповнила чорними туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Ідеально рівне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і лаконічні золоті сережки завершили лук дружини президента.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора, 12 грудня, Олена Зеленська зустрілася з генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулє. Перша леді подякувала організації за підтримку, зокрема за надання українським школам 50 тисяч ноутбуків для дистанційного навчання.

Олена Зеленська і Одрі Азулє / Фото: Associated Press

Разом із міністром культури України Олександром Ткаченком Зеленська передала генеральній директорці ЮНЕСКО перелік потреб українських закладів культури для того, щоб пережити зиму.

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На зустрічі Олена постала у жакеті цікавого крою з накидкою, прямих чорних штанях і чорних туфлях.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

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