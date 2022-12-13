У класичному пальті і блузці кольору хакі: красива Олена Зеленська зустрілася з Еммануелем Макроном

Перша леді України перебуває у Франції з офіційним візитом.
Олена Зеленська у межах свого візиту до Франції зустрілася з президентом країни Еммануелем Макроном.
Сьогодні, 13 грудня, вони беруть участь у конференції на підтримку України.
У заході взяли участь також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Через відеозв'язок до конференції приєднався і президент України Володимир Зеленський.
Для такої події перша леді України обрала гарний діловий образ. На ній був чорний штанний костюм і блузка кольору хакі. На плечі Олена накинула чорне класичне пальто. Аутфіт вона доповнила чорними туфлями на шпильках.
Ідеально рівне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і лаконічні золоті сережки завершили лук дружини президента.
Нагадаємо, вчора, 12 грудня, Олена Зеленська зустрілася з генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулє. Перша леді подякувала організації за підтримку, зокрема за надання українським школам 50 тисяч ноутбуків для дистанційного навчання.
Разом із міністром культури України Олександром Ткаченком Зеленська передала генеральній директорці ЮНЕСКО перелік потреб українських закладів культури для того, щоб пережити зиму.
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На зустрічі Олена постала у жакеті цікавого крою з накидкою, прямих чорних штанях і чорних туфлях.
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