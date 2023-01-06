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У класичному пальті і костюмі: Гілларі Клінтон на вулицях Нью-Йорка

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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867
Час на прочитання
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У класичному пальті і костюмі: Гілларі Клінтон на вулицях Нью-Йорка

Гілларі Клінтон / Фото: Getty Images

Експерша леді США і колишня державна секретарка країни у всьому чорному вийшла у світ.

Гілларі Клінтон потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка. Побачивши фотографів, вона мило їм усміхнулася. Експерша леді продемонструвала образ total black.

На ній було класичне пальто, жакет, сорочка і прямі штани. Вбрання вона доповнила чорними шкіряними ботильйонами на стійких підборах. У руці Гілларі несла містку чорну сумку.

Гілларі Клінтон / © Getty Images
Гілларі Клінтон / Фото: Getty Images

У вухах у Клінтон були лаконічні золоті сережки, на шиї - золоті підвіски на ланцюжках, а на руці – браслет. У макіяжі вона зробила акцент на очах.

Нагадаємо, Гілларі разом зі своєю донькою Челсі Клінтон відвідала захід, організований американським тижневиком Variety на тему жіночої сили "Power of Women". 

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Дата публікації
Перегляди
867
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