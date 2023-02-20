У класичному пальті, окулярах-авіаторах і з синьо-жовтою краваткою: образ Джо Байдена під час візиту до Києва

Сьогодні, 20 лютого, до Києва з неоголошеним візитом прибув президент США Джо Байден. У Мережі з'явилися перші відео і фото американського президента в українській столиці.

Він разом із президентом України Володимиром Зеленським вшанував пам'ять загиблих захисників України на Михайлівські площі.

Володимир Зеленський і Джо Байден / Фото: Getty Images

На вулицях Києва Байден постав у класичному чорному пальті, темно-синьому костюмі і білій сорочці. Діловий образ він доповнив смугастою краваткою у колір українського прапора – синьо-жовтою. На обличчі у нього були стильні чорні окуляри-авіатори.

Джо Байден і Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 9 лютого Володимир Зеленський взяв участь у саміті ЄС у штаб-квартирі Європейської Ради у Брюсселі. Лідери країн-членів Європейського Союзу дуже тепло зустріли президента України. Ми зібрали підбірку світлин, на яких європейські політики обіймають Зеленського, щиро усміхаються йому і потискають руку.

Читайте також: