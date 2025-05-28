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У класичному костюмі та кольорових кросівках: Джастін Трюдо обрав незвичайний лук для зустрічі з королем Чарльзом
Колишній прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо здивував своїм вельми нетрадиційним вибором взуття для появи в парламенті, де вчора виступав король Чарльз III.
53-річний політик приєднався до короля Чарльза і королеви Камілли у вівторок у будівлі Сенату Оттави на відкритті нової сесії парламенту.
Експрем’єр доповнив елегантний ансамбль яскравими кросівками Adidas Gazelle зеленого та червоного кольорів. Деякі з користувачів соцмереж зазначили, що це має вигляд як «неповага» до короля та королеви.
«Колишній прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо взув цікаве взуття на сьогоднішнє відкриття парламенту», — написав один із користувачів.
«Це просто неймовірно», — написав інший користувач.
Фото з парламенту поділився у себе в Instagram Stories королівський фотограф Кріс Джексон, який супроводжував монарше подружжя у цій поїздці.
Нагадаємо, прем’єрміністр країни Марк Карні запросив короля Чарльза офіційно відкрити нову сесію парламенту.