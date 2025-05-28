У класичному костюмі та кольорових кросівках: Джастін Трюдо обрав незвичайний лук для зустрічі з королем Чарльзом

Король Чарльз і Джастін Трюдо / © Associated Press

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53-річний політик приєднався до короля Чарльза і королеви Камілли у вівторок у будівлі Сенату Оттави на відкритті нової сесії парламенту.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Експрем’єр доповнив елегантний ансамбль яскравими кросівками Adidas Gazelle зеленого та червоного кольорів. Деякі з користувачів соцмереж зазначили, що це має вигляд як «неповага» до короля та королеви.

Король Чарльз і королева Камілла в парламенті Оттави / © Associated Press

«Колишній прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо взув цікаве взуття на сьогоднішнє відкриття парламенту», — написав один із користувачів.

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«Це просто неймовірно», — написав інший користувач.

Фото з парламенту поділився у себе в Instagram Stories королівський фотограф Кріс Джексон, який супроводжував монарше подружжя у цій поїздці.

Джастін Трюдо / © instagram.com/chrisjacksongetty

Нагадаємо, прем’єрміністр країни Марк Карні запросив короля Чарльза офіційно відкрити нову сесію парламенту.