У класичному образі та з красивими локонами: принцеса Мадлен сходила на благодійний вечір

Принцеса Мадлен / © Getty Images

Принцеса Мадлен — молодша сестра кронпринцеси Швеції Вікторії — є покровителькою цієї незалежної некомерційної мистецької установи від 2023 року.

Вона відвідала вечір, під час якого було зібрано кошти на те, щоб зробити парк скульптур більш доступним, а також створити місце для зустрічей дітей та молоді, які бажають долучитися до мистецтва.

Принцеса Мадлен / © Принцеса Мадлен/Instagram

Принцеса одяглася в чорно-біле вбрання, одягнувши топ з круглим вирізом, без рукавів і підплічниками від Wakakuu, максіспідницю від цього самого бренду і взула класичні чорні туфлі Aquazzura з гострим носком, середнім підбором і бантом ззаду, а в руках тримала чорний клатч Toteme. Мадлен носила годинник від Cartier, волосся уклала красивими кучерями і зробила макіяж.

«Дякую Millesgården за те, що запросили нас на вечір, щоб наголосити на необхідності збереження та розвитку чудового парку скульптур музею для майбутніх поколінь. Скульптури Карла Міллеса та @millesgarden — це чудова культурна спадщина, якою можна пишатися», — написала у підписі під опублікованими фото Мадлен.

