ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

У класичному образі та з красивими локонами: принцеса Мадлен сходила на благодійний вечір

Молодша дочка короля та королеви Швеції — принцеса Мадлен — відвідала захід у музеї Міллесгорден, де відбулася благодійна вечеря.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Мадлен

Принцеса Мадлен / © Getty Images

Принцеса Мадлен — молодша сестра кронпринцеси Швеції Вікторії — є покровителькою цієї незалежної некомерційної мистецької установи від 2023 року.

Вона відвідала вечір, під час якого було зібрано кошти на те, щоб зробити парк скульптур більш доступним, а також створити місце для зустрічей дітей та молоді, які бажають долучитися до мистецтва.

Принцеса Мадлен / © Принцеса Мадлен/Instagram

Принцеса Мадлен / © Принцеса Мадлен/Instagram

Принцеса одяглася в чорно-біле вбрання, одягнувши топ з круглим вирізом, без рукавів і підплічниками від Wakakuu, максіспідницю від цього самого бренду і взула класичні чорні туфлі Aquazzura з гострим носком, середнім підбором і бантом ззаду, а в руках тримала чорний клатч Toteme. Мадлен носила годинник від Cartier, волосся уклала красивими кучерями і зробила макіяж.

«Дякую Millesgården за те, що запросили нас на вечір, щоб наголосити на необхідності збереження та розвитку чудового парку скульптур музею для майбутніх поколінь. Скульптури Карла Міллеса та @millesgarden — це чудова культурна спадщина, якою можна пишатися», — написала у підписі під опублікованими фото Мадлен.

Нагадаємо, інша шведська принцеса Софія та її чоловік уперше за тривалий період літньої відпустки з’явилися на публіці. Принцеса захопила гарним образом і новою зачіскою.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп

Принцеса Софія та принц Карл Філіп

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie