У княжій родині Монако наближається поповнення: син принцеси Стефанії та його дружина чекають на другу дитину

Дружина старшого сина принцеси Стефанії — Луї Дюкре (рідної сестри князя Альбера II), Марі Дюкре — знову вагітна. Пара оголосила радісну новину у своєму Instagram.

"Млинець і Золотовласка повинні зробити оголошення... вони чекають на нового брата чи сестру, сім'я росте ❤️", — написано під постом, де зображена дочка пари Вікторія та пес.

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Луї Дюкре — син принцеси Монако Стефанії та Даніеля Дюкре. Він також є онуком княгині Монако Грейс Келлі. 2019 року він одружився з француженкою в'єтнамського походження Марі Хоа Шевальє, з якою познайомився на першому курсі. Громадянське весілля пари відбулося 26 липня 2019 року в ратуші Монако, а вінчання – 27 липня того ж року у Соборі Святого Миколая.

У своєму Instagram Луї іноді публікує фотографії з дружиною та дочкою та розповідає, що малеча привнесла до їхньої родини багато щастя. А з народженням другої дитини щастя стане ще більше.

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