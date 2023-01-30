У кобальтовій сукні і в перлах: японська принцеса Кіко на зустрічі з прем’єр-міністром Греції

Спадковий принц Японії Акісіно (Фуміхіто) і його дружина принцеса Кіко сьогодні, 30 січня, зустрічали у себе в гостях в Імператорському палаці в Токіо прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса і його дружину Мареву Грабовські.

Для цієї зустрічі принцеса Кіко обрала скромну закриту сукню довжини міді кобальтового кольору, яку поєднала з білими капроновими колготами і чорними шкіряними туфлями на невисоких підборах.

Марева Грабовські, Кіріакос Міцотакіс, принц Акісіно і принцеса Кіко / Фото: Associated Press

Аутфіт японська принцеса доповнила елагантними прикрасами: перлинним намистом, перлинними сережками-пусетами і вишуканою золотою брошкою з перлами. акуратне укладання і ніжний макііяж завершив образ принцеси.

Марева Грабовські була одягнена у чорний приталений жакет із тонким ремінцем, топ і білі широкі штани зі стрілками. У вухах у неї були золоті сережки із зеленим камінням, на руці – золотий браслет, а до лацкану вона прикріпила екстравагантну брошку.

Принцеса Кіко / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на церемонію вручення міжнародної премії з біології у Токіо принцеса Кіко прийшла у блакитному кімоно з квітковим принтом, яке вона доповнила бежево-золотистим обі з великою квіткою.

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