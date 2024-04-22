У кобальтовій сукні та жакеті: яскрава королева Маргрете II відвідала публічний захід

Це головний собор Данії, усипальниця данських королів. Усі данські королі та майже всі данські королеви були поховані в соборі та прибудованих до нього королівських капелах. Загалом у соборі знаходиться 39 поховань. За волею останнього короля Фредеріка IX та його дружини Інгрід (батьки королеви Маргрете II) для них було зведено мавзолей за стінами собору.

1995 року собор було внесено ЮНЕСКО до списку всесвітньої спадщини.

Королева Маргрете II відвідала цього дня святкову службу та обід. А королівський дім опублікував фотографії із заходу у Instagram.

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Її Величність була в кобальтовій сукні та короткому жакеті, в руках тримала сумку від Chanel і була у своїх улюблених квіткових сережках. Також у Маргрете був червоний манікюр та брошка на грудях. Волосся зібране шпилькою, а на обличчі окуляри.

Відтоді, як королева зреклася трону на користь старшого сина короля Фредеріка X, вона стала рідше з'являтися на публіці, але все ж таки зберегла за собою титул королеви.

Король Фредерік X, королева Мері, королева Маргрете II та принцеса Бенедикта — сестра Маргрете II / Фото: Getty Images

До речі, 16 квітня Маргрете II відсвяткувала 84-річчя, а 21 квітня її старша онука принцеса Ізабелла відзначила 17-річчя.

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