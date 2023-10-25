У кобальтовій сукні з вирізами на рукавах і в блискучих туфлях: Джилл Байден продемонструвала красивий аутфіт

Перша леді США обрала для своєї появи ефектний лук.

Президент Джо Байден і його дружина Джилл Байден приймали у себе в гостях у Білому домі прем’єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе і його кохану Джоді Гейдон. На честь їхнього приїзду господарі влаштували державну вечерю.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді обрала для свого образу атласну сукню міді кобальтового кольору. Вбрання мало вишукані вирізи на рукавах і невеликий розріз на спідниці.

Сукню вона скомбінувала з білими блискучими туфлями на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила елегантну зачіску з локонами, красиво закріпивши волосся з одного боку, вечірній макіяж із акцентом на очах і манікюр "френч". Лук перша леді доповнила сережками з камінням, золотими ланцюжками з підвісками, браслетами і каблуками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і смугасту краватку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на заході у Білому домі Джилл Байден з'явилася в елегантній чорній сукні міді з короткими рукавами, яка зверху була прикрашена камінням.

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