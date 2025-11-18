ТСН у соціальних мережах

Суспільство
67
1 хв

У кобальтово-синій сукні: ефектна королева Матильда з’явилася на прийомі

Королівське подружжя Бельгії з’явилося сьогодні на урочистому прийомі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда та король Філіп

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп прибули на королівський прийом для осіб, удостоєних дворянської гідності, який відбувся у палаці в Брюсселі.

Її Величність королева Матильда з’явилася на заході в кобальтово-синій сукні з відкритими плечима та об’ємними рукавами-ліхтариками, підібравши до неї мініатюрну чорну сумку та чорні туфлі. Її Величність зібрала волосся в зачіску, зробила макіяж і наділа сині сережки-висячки з камінням. Її вечірній образ також доповнювали золотий годинник і браслет на зап’ястя, які вона носить практично не знімаючи, як і свою заручальну каблучку з сапфіром.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Король Філіп прибув на прийом у темно-сірому костюмі, до якого підібрав білу сорочку та коричневу краватку в принт. Вони з королевою Матильдою мали дуже гармонійний вигляд.

67
