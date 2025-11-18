- Дата публікації
У кобальтово-синій сукні: ефектна королева Матильда з’явилася на прийомі
Королівське подружжя Бельгії з’явилося сьогодні на урочистому прийомі.
Королева Матильда і король Філіп прибули на королівський прийом для осіб, удостоєних дворянської гідності, який відбувся у палаці в Брюсселі.
Її Величність королева Матильда з’явилася на заході в кобальтово-синій сукні з відкритими плечима та об’ємними рукавами-ліхтариками, підібравши до неї мініатюрну чорну сумку та чорні туфлі. Її Величність зібрала волосся в зачіску, зробила макіяж і наділа сині сережки-висячки з камінням. Її вечірній образ також доповнювали золотий годинник і браслет на зап’ястя, які вона носить практично не знімаючи, як і свою заручальну каблучку з сапфіром.
Король Філіп прибув на прийом у темно-сірому костюмі, до якого підібрав білу сорочку та коричневу краватку в принт. Вони з королевою Матильдою мали дуже гармонійний вигляд.