У кобальтово-синій сукні та туфлях Chanel: королева Камілла відвідала госпіс

Королева Камілла / © Getty Images

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Королева Камілла, покровителька дитячого госпісу South West, приєдналася до співробітників, волонтерів та родин на святкуванні 30-річчя госпісу в CHSW Little Bridge House у Барнстапі.

Її Величність приїхала в кобальтово-синій сукні довжини міді з вишивкою на грудях і рукавами три чверті, взута в двоколірні туфлі від Chanel, а образ доповнила золотим ланцюжком з підвіскою та улюбленим браслетом Van Cleef & Arpels. У Камілли було її фірмове укладання та макіяж на обличчі, і мала дуже витончений вигляд.

Королева Камілла / © Getty Images

У схожому образі королева нещодавно відвідувала притулок для собак та кішок Баттерсі, тоді на ній була сукня Fiona Clare, туфлі на підборах Eliot Zed та плетена сумка в руках від Rixo. Королева приїхала відкрити новий садок для собак Королівського садівничого товариства.

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Королева Камілла / © Getty Images