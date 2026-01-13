У кобальтово-синій сукні та туфлях до тону: королева Матильда відвідала захід у палаці

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп приймали керівників європейських інститутів та постійних представників, акредитованих при ЄС, на новорічному прийомі у Королівському палаці у Брюсселі.

Матильда приїхала на прийом у кобальтово-синій плісованій сукні з вирізом «човник» довжини нижче колін, підібравши до вбрання сатинові туфлі-човники до тону і на підборах і мініатюрний клатч. Королева зробила свою традиційну зачіску та легкий макіяж, що підкреслював сяйво її обличчя, та підібрала до образу сережки-висячки із синім камінням. Також вона одягла годинник, який носить не знімаючи і золотий браслет на зап’ястя.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

А буквально днями король та королева Бельгії були присутні на урочистій месі на честь 800-річчя собору Святих Михаїла та Гудули, що відбулася 11 січня у Брюсселі. Тоді для виходу на публіку Матильда також обрала синє вбрання.

