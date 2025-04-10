У кобальтовому костюмі та човниках: королева Мері приїхала з візитом до госпіталя

Королева Мері / © Getty Images

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Її Величність королева Данії відвідала консультаційний центр у лікарні Герлєва. Вона приїхала на зустріч у стильному штанному костюмі, який складався з короткого жакету цікавого крою та широких штанів зі стрілками та високою талією.

Мері доповнила образ гостроносими туфлями на підборах, уклала красивими локонами волосся і зробила виразний макіяж, а в неї на жакеті була пришпилена золота брошка з перлиною.

Королева Мері / © Getty Images

«Вперше як покровителька Данського онкологічного товариства Її Величність Королева відвідала онкологічний консультаційний центр у Герлеві. Її Величність прийняла на себе обов’язки покровительки у зв’язку зі зміною престолу», — йдеться у повідомленні Instagram данської королівської родини.

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«Під час візиту було надано інформацію про консультаційні послуги Данського онкологічного товариства по всій країні, його зусилля в галузі досліджень, а також роботу з інформацією та профілактикою. Організація існує на зібрані кошти та має велику кількість членів та волонтерів», — доповнив палац.

© Данська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, нещодавно королева Мері демонструвала образ у штанному костюмі під час поїздки до Парижа.