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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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169
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У кобальтовому костюмі та човниках: королева Мері приїхала з візитом до госпіталя

Королева Мері одягла гарний кобальтово-синій костюм і вирушила на робочий захід.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

Її Величність королева Данії відвідала консультаційний центр у лікарні Герлєва. Вона приїхала на зустріч у стильному штанному костюмі, який складався з короткого жакету цікавого крою та широких штанів зі стрілками та високою талією.

Мері доповнила образ гостроносими туфлями на підборах, уклала красивими локонами волосся і зробила виразний макіяж, а в неї на жакеті була пришпилена золота брошка з перлиною.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

«Вперше як покровителька Данського онкологічного товариства Її Величність Королева відвідала онкологічний консультаційний центр у Герлеві. Її Величність прийняла на себе обов’язки покровительки у зв’язку зі зміною престолу», — йдеться у повідомленні Instagram данської королівської родини.

«Під час візиту було надано інформацію про консультаційні послуги Данського онкологічного товариства по всій країні, його зусилля в галузі досліджень, а також роботу з інформацією та профілактикою. Організація існує на зібрані кошти та має велику кількість членів та волонтерів», — доповнив палац.

/ © Данська королівська родина/Instagram

© Данська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, нещодавно королева Мері демонструвала образ у штанному костюмі під час поїздки до Парижа.

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