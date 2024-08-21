У кобальтовому костюмі і на шпильках: красива Камала Гарріс виступила на форумі

Камала Гарріс любить синій колір, тому часто використовує його у своїх ділових образах.
Кандидатка у президенти США від Демократичної партії, віцепрезидентка Камала Гарріс виступила на форумі Fiserv, який відбувся у межах передвиборчого мітингу в Мілуокі.
Там політикиня постала у діловому костюмі кобальтового відтінку, який складався з приталеного жакета з одним ґудзиком і штанів-кльош зі стрілками. Аутфіт вона доповнила чорним топом і чорними шкіряними туфлями-човниками на шпильках.
Камала зробила гарне укладання з локонами, макіяж із помадою шоколадного відтінку, а руки прикрасила золотими браслетами і каблучками з камінням.
Нагадаємо, минулого разу Камала Гарріс з'явилася на публіці у жакеті кольору індиго і кедах Chuck Taylor Converse.
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