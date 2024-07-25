У кобальтовому костюмі і шовковій блузці: Джилл Байден підтримала чоловіка після звернення до нації

Перша леді США у монохромному образі з'явилася у Білому домі.
Президент США Джо Байден звернувся до нації з Овального кабінету Білого дому у Вашингтоні. У зверненні він пояснив своє рішення відмовитися від своєї кандидатури на переобрання президента від Демократичної партії.
Його підтримала дружина Джилл Байден, яка з'явилася на фотосесію після звернення.
Перша леді мала чудовий вигляд у штанному костюмі кобальтового кольору і шовковій блузці в тон.
У Джилл була гарне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, золоті сережки-кліпси у вухах, золоті ланцюжки на шиї і золоті каблучки з діамантами на пальцях. До лацкану жакета вона прикріпила золоту брошку з діамантами у вигляді їхнього прізвища Biden.
Президент був одягнений у чорний костюм у смужку, білу сорочку і синю краватку, яка мала гармонічний вигляд із вбранням дружини.
Нагадаємо, Джилл Байден у сукні кобальтового кольору і з гарними локонами з'явилася на заході у музеї.
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