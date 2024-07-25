У кобальтовому костюмі і шовковій блузці: Джилл Байден підтримала чоловіка після звернення до нації

Президент США Джо Байден звернувся до нації з Овального кабінету Білого дому у Вашингтоні. У зверненні він пояснив своє рішення відмовитися від своєї кандидатури на переобрання президента від Демократичної партії.

Його підтримала дружина Джилл Байден, яка з'явилася на фотосесію після звернення.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді мала чудовий вигляд у штанному костюмі кобальтового кольору і шовковій блузці в тон.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

У Джилл була гарне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, золоті сережки-кліпси у вухах, золоті ланцюжки на шиї і золоті каблучки з діамантами на пальцях. До лацкану жакета вона прикріпила золоту брошку з діамантами у вигляді їхнього прізвища Biden.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Президент був одягнений у чорний костюм у смужку, білу сорочку і синю краватку, яка мала гармонічний вигляд із вбранням дружини.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у сукні кобальтового кольору і з гарними локонами з'явилася на заході у музеї.

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