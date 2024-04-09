У кобальтовому костюмі і з сентиментальною підвіскою: королева Мері вийшла у світ

Королева Данії Марі взяла участь у святкуванні 20-річчя спеціалістів у Національному музеї Данії у Копенгагені.

52-річна королева з'явилася на публіці в ефектному штанному костюмі кобальтового кольору від The Fold London, доповнивши лук темно-синіми туфлями із замші від Jimmy Choo на підборах, золотими сережками ELHANATI і тонким золотим ланцюжком на шиї від Halberstadt з підвіскою у вигляді літери "F", на яку починається ім'я її чоловіка.

Королева Мері / Фото: Getty Images

У королеви Мері був світлий манікюр, золотий браслет виблискував на пальці, в руках букет квітів, подарований їй на заході. Її Величність розпустила волосся і зробила свій фірмовий макіяж.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Цими днями королева також відвідувала відкриття оленячого парку, де ми її бачили в абсолютно іншому образі.

Королева Мері / Фото: Getty Images

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