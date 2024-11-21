У кобальтовому штанному костюмі та пальті з квітами: королева Матильда в красивому образі приїхала до дітей

Матильда приїхала, щоб почитати дітям у слух в межах ініціативи, яка так і називається "Тиждень читання вголос". Це щорічний захід некомерційної організації Everyone Reads, покликаний наголосити на важливості та радості від читання вголос.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева Бельгії знову потішила гарним образам, який обрала для появи на публічному заході. Вона одягла кобальтовий штанний костюм, під жакетом якого у неї був білий топ, а зверху на плечі вона накинула світле пальто з синіми квітами. Образ Матильда доповнила квітковими сережками-висячками, кількома золотими браслетами на зап'ясті, годинником, своїми заручальною каблучкою та весільною обручкою. В руках королева тримала бежевий шкіряний клатч та букет квітів. Також у неї було її фірмове укладання та макіяж у натуральних відтінках.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Мабуть, у Матильди змінився стиліст, який підбирає їй луки для світських виходів. Останнім часом її образи стали яскравішими і дуже пасують королеві. А ще вона стала частіше носити кейппальта, ніби наслідуючи свою нідерландську колегу королеву Максиму.

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