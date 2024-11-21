У кобальтовому штанному костюмі та пальті з квітами: королева Матильда в красивому образі приїхала до дітей

Королева Бельгії Матильда відвідала початкову школу Дезір Ван Монкговен у Генті.
Матильда приїхала, щоб почитати дітям у слух в межах ініціативи, яка так і називається "Тиждень читання вголос". Це щорічний захід некомерційної організації Everyone Reads, покликаний наголосити на важливості та радості від читання вголос.
Королева Бельгії знову потішила гарним образам, який обрала для появи на публічному заході. Вона одягла кобальтовий штанний костюм, під жакетом якого у неї був білий топ, а зверху на плечі вона накинула світле пальто з синіми квітами. Образ Матильда доповнила квітковими сережками-висячками, кількома золотими браслетами на зап'ясті, годинником, своїми заручальною каблучкою та весільною обручкою. В руках королева тримала бежевий шкіряний клатч та букет квітів. Також у неї було її фірмове укладання та макіяж у натуральних відтінках.
Мабуть, у Матильди змінився стиліст, який підбирає їй луки для світських виходів. Останнім часом її образи стали яскравішими і дуже пасують королеві. А ще вона стала частіше носити кейппальта, ніби наслідуючи свою нідерландську колегу королеву Максиму.
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