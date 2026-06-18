ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

У кобальтовому жакеті із золотими ґудзиками: Урсула фон дер Ляєн на офіційній церемонії у Франції

Очільниця Єврокомісії обрала для заходу стримане, але ефектне вбрання у насиченому королівському синьому відтінку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн була присутня на офіційній церемонії зустрічі лідерів країн-учасниць саміту G7 у французькому Евіан-ле-Бен.

Урсула фон дер Ляєн і подружжя Макронів / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн і подружжя Макронів / © Associated Press

Для дипломатичного заходу політикиня традиційно обрала класичний діловий образ із яскравим акцентом. Вона з’явилася у приталеному двобортному жакеті насиченого кобальтово кольору із золотистими ґудзиками.

Еммануель Макрон і Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Еммануель Макрон і Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Жакет Урсула поєднала зі світлим топом і прямими чорними штанями класичного крою. Взута вона була у чорні шкіряні туфлі на невисоких стійких підборах з гострим мисом і пряжками з камінням.

У неї було укладання з прикореневим об’ємом і легкий макіяж. Вуха вона прикрасила сережками-цвяшками, а на шиї було улюблене перлинне намисто.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на ділову зустріч одягла червоний однобортний жакет і світло-бежеву блузку зі складками.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie