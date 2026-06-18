У кобальтовому жакеті із золотими ґудзиками: Урсула фон дер Ляєн на офіційній церемонії у Франції

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн була присутня на офіційній церемонії зустрічі лідерів країн-учасниць саміту G7 у французькому Евіан-ле-Бен.

Урсула фон дер Ляєн і подружжя Макронів / © Associated Press

Для дипломатичного заходу політикиня традиційно обрала класичний діловий образ із яскравим акцентом. Вона з’явилася у приталеному двобортному жакеті насиченого кобальтово кольору із золотистими ґудзиками.

Еммануель Макрон і Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Жакет Урсула поєднала зі світлим топом і прямими чорними штанями класичного крою. Взута вона була у чорні шкіряні туфлі на невисоких стійких підборах з гострим мисом і пряжками з камінням.

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У неї було укладання з прикореневим об’ємом і легкий макіяж. Вуха вона прикрасила сережками-цвяшками, а на шиї було улюблене перлинне намисто.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на ділову зустріч одягла червоний однобортний жакет і світло-бежеву блузку зі складками.

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