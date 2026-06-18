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У кобальтовому жакеті із золотими ґудзиками: Урсула фон дер Ляєн на офіційній церемонії у Франції
Очільниця Єврокомісії обрала для заходу стримане, але ефектне вбрання у насиченому королівському синьому відтінку.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн була присутня на офіційній церемонії зустрічі лідерів країн-учасниць саміту G7 у французькому Евіан-ле-Бен.
Для дипломатичного заходу політикиня традиційно обрала класичний діловий образ із яскравим акцентом. Вона з’явилася у приталеному двобортному жакеті насиченого кобальтово кольору із золотистими ґудзиками.
Жакет Урсула поєднала зі світлим топом і прямими чорними штанями класичного крою. Взута вона була у чорні шкіряні туфлі на невисоких стійких підборах з гострим мисом і пряжками з камінням.
У неї було укладання з прикореневим об’ємом і легкий макіяж. Вуха вона прикрасила сережками-цвяшками, а на шиї було улюблене перлинне намисто.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на ділову зустріч одягла червоний однобортний жакет і світло-бежеву блузку зі складками.