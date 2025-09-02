- Дата публікації
У кобальтовому жакеті та штанях у принт: нідерландська принцеса в яскравому аутфіті приїхала на перегони
Нідерландська принцеса Маргарита відвідала нещодавно перегони Гран-прі Нідерландів на трасі Зандворт разом із членами королівської родини.
82-річна принцеса обрала для появи на публічному заході яскравий жакет кобальтового кольору, який носила у поєднанні з білою сорочкою та біло-синіми штанями в принт.
Взута принцеса була в білі кросівки, на плечі у неї висіла об’ємна сумка, а образ завершувало стильне укладання та круглі сонцезахисні окуляри з коричневими лінзами.
Також змагання відвідав король Віллем-Олександр та його родина — королева Максима та троє їхніх дорослих дочок — принцеса Катаріна-Амалія, принцеса Алексія та принцеса Аріана.
Це була перша поява сім’ї на публіці після літньої відпустки, яку вони провели в Греції.