У кобальтовому жакеті та штанях у принт: нідерландська принцеса в яскравому аутфіті приїхала на перегони

Принцеса Маргарита / © Getty Images

Реклама

82-річна принцеса обрала для появи на публічному заході яскравий жакет кобальтового кольору, який носила у поєднанні з білою сорочкою та біло-синіми штанями в принт.

Взута принцеса була в білі кросівки, на плечі у неї висіла об’ємна сумка, а образ завершувало стильне укладання та круглі сонцезахисні окуляри з коричневими лінзами.

Принцеса Маргарита / © Getty Images

Також змагання відвідав король Віллем-Олександр та його родина — королева Максима та троє їхніх дорослих дочок — принцеса Катаріна-Амалія, принцеса Алексія та принцеса Аріана.

Реклама

Це була перша поява сім’ї на публіці після літньої відпустки, яку вони провели в Греції.