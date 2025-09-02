ТСН у соціальних мережах

120
1 хв

У кобальтовому жакеті та штанях у принт: нідерландська принцеса в яскравому аутфіті приїхала на перегони

Нідерландська принцеса Маргарита відвідала нещодавно перегони Гран-прі Нідерландів на трасі Зандворт разом із членами королівської родини.

Ольга Кузьменко
Принцеса Маргарита

Принцеса Маргарита / © Getty Images

82-річна принцеса обрала для появи на публічному заході яскравий жакет кобальтового кольору, який носила у поєднанні з білою сорочкою та біло-синіми штанями в принт.

Взута принцеса була в білі кросівки, на плечі у неї висіла об’ємна сумка, а образ завершувало стильне укладання та круглі сонцезахисні окуляри з коричневими лінзами.

Принцеса Маргарита / © Getty Images

Принцеса Маргарита / © Getty Images

Також змагання відвідав король Віллем-Олександр та його родина — королева Максима та троє їхніх дорослих дочок — принцеса Катаріна-Амалія, принцеса Алексія та принцеса Аріана.

Це була перша поява сім’ї на публіці після літньої відпустки, яку вони провели в Греції.

Королева Максима з дочками / © Getty Images

Королева Максима з дочками / © Getty Images

