У кобальтовому жакеті та штанях: королева Софія вийшла у світ у яскравому луку

Королева Софія бере участь у щорічних зборах Опікунської ради Іспанського інституту королеви Софії та відкритті перших конференцій, присвячених 250-річчю відносин між Іспанією та Сполученими Штатами.

На захід у Мадриді мати короля Філіпа VI приїхала у яскравому кобальтовому короткому жакеті, який добре гармоніював із строкатою блузкою та темно-синіми штанями зі стрілками. Також 85-річна королева носила замшеві черевики на високих підборах, а в руках тримала маленьку шкіряну сумку.

Софія зробила фірмове укладання і легкий макіяж, мала французький манікюр, а також сережки з камінням у вухах і кілька золотих ланцюжків на шиї.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Королева часто обирає для світських виходів саме штанні костюми і часто носить взуття на підборах. Незважаючи на вік, Софія явно не збирається зменшувати кількість робочих заходів та продовжуватиме з'являтися на публіці і надалі.

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