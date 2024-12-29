У кобальтовому жакеті та з гарною зачіскою: королева Софія сходила на концерт

Її Величність зазнімкували на різдвяному концерті "La Musica del Reciclaje" гурту Ecoembes у Gran Teatro Caixabank Principe Pio у Мадриді.

86-річна королева була одягнена у короткий кобальтовий жакет, який носила у поєднанні із чорними штанами. Вона мала ідеальну зачіску, перлинні сережки у вухах і кілька прикрас одягла на шию. На грудях у Софії була брошка у вигляді метелика з перлів та з розсипом діамантів. Також вона доповнила образ кількома золотими браслетами та численними каблучкамми на пальцях, і мала французький манікюр.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, решта іспанської королівської родини вирушила на зимові канікули. Нещодавно ми показували вам святкову листівку, представлену королем Філіпом VI та королевою Летицією.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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