Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У кобальтовому жакеті та з гарною зачіскою: королева Софія сходила на концерт

У кобальтовому жакеті та з гарною зачіскою: королева Софія сходила на концерт

Королева Софія / Фото: Getty Images

Королева Софія відвідала святковий захід у Мадриді.

Її Величність зазнімкували на різдвяному концерті "La Musica del Reciclaje" гурту Ecoembes у Gran Teatro Caixabank Principe Pio у Мадриді.

86-річна королева була одягнена у короткий кобальтовий жакет, який носила у поєднанні із чорними штанами. Вона мала ідеальну зачіску, перлинні сережки у вухах і кілька прикрас одягла на шию. На грудях у Софії була брошка у вигляді метелика з перлів та з розсипом діамантів. Також вона доповнила образ кількома золотими браслетами та численними каблучкамми на пальцях, і мала французький манікюр.

Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, решта іспанської королівської родини вирушила на зимові канікули. Нещодавно ми показували вам святкову листівку, представлену королем Філіпом VI та королевою Летицією.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Читайте також:

Геть заїжджене олів'є! Топ найкращих новорічних рецептів від шеф-кухаря!

Геть заїжджене олів'є! Топ найкращих новорічних рецептів від шеф-кухаря!

Повʼязані теми:

Наступна публікація