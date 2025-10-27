- Дата публікації
У кофті кольору айворі з мереживними аплікаціями: Джорджа Мелоні на робочій вечері у Брюсселі
Джорджа Мелоні обрала для свого ділового образу досить романтичний верх.
Фотографи зазнімкували прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні під час робочої вечері саміту євро у будівлі Європейської Ради в Брюсселі. У цей момент вона говорила з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
Мелоні була одягнена у чорні штани, топ і кофту кольору айворі, прикрашені мереживними квітковими аплікаціями та рюшами.
У прем’єрки було ідеально рівне укладання і макіяж смокі-айс та з червоною помадою. У вухах у Мелоні були круглі сережки, а на руці — браслет.
