У кофті кольору айворі з мереживними аплікаціями: Джорджа Мелоні на робочій вечері у Брюсселі

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Фотографи зазнімкували прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні під час робочої вечері саміту євро у будівлі Європейської Ради в Брюсселі. У цей момент вона говорила з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Мелоні була одягнена у чорні штани, топ і кофту кольору айворі, прикрашені мереживними квітковими аплікаціями та рюшами.

Педро Санчес і Джорджа Мелоні / © Associated Press

У прем’єрки було ідеально рівне укладання і макіяж смокі-айс та з червоною помадою. У вухах у Мелоні були круглі сережки, а на руці — браслет.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у смугастому костюмі і з насиченим макіяжем з’явилася на церемонії у Римі.