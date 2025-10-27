ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

У кофті кольору айворі з мереживними аплікаціями: Джорджа Мелоні на робочій вечері у Брюсселі

Джорджа Мелоні обрала для свого ділового образу досить романтичний верх.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Фотографи зазнімкували прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні під час робочої вечері саміту євро у будівлі Європейської Ради в Брюсселі. У цей момент вона говорила з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Мелоні була одягнена у чорні штани, топ і кофту кольору айворі, прикрашені мереживними квітковими аплікаціями та рюшами.

Педро Санчес і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Педро Санчес і Джорджа Мелоні / © Associated Press

У прем’єрки було ідеально рівне укладання і макіяж смокі-айс та з червоною помадою. У вухах у Мелоні були круглі сережки, а на руці — браслет.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у смугастому костюмі і з насиченим макіяжем з’явилася на церемонії у Римі.

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie