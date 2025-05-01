У кофті та жокейських легінсах: Зара Тіндалл на тренуванні перед кінними змаганнями

Зара Тіндалл / © Getty Images

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Зара відвідала тренування перед змаганнями на своєму коні на прізвисько «Class Affair» у парку Сайренсестер. Тіндалл була одягнена в кофту та білі жокейські легінси, а також бейсболку та взута у зручне взуття. На обличчі у Зари були світлі сонцезахисні окуляри, волосся вона зібрала в низький пучок, її нігті були нафарбовані світлим лаком, а на пальці виблискувала заручальна каблучка з діамантом.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Підтримати дочку приїхала її мати принцеса Анна. Вона обрала традиційно невимушений образ для виходу на публіку, а також була помічена в компанії своєї ексневістки Отем Філліпс.

Нагадаємо, нещодавно Зара та її чоловік Майк були зазнімковані в Бахрейні, де проходили змагання Формули 1.

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Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images