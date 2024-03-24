У кофті з лелітками та широких штанах: Джилл Байден на вечері Кампанії з прав людини

Дружина президента одягла нетипове для свого стилю вбрання, тому привернула увагу.

Перша леді США – 73-річна Джилл Байден – виступила на сцені під час вечері Кампанії з прав людини. Захід проводився у Лос-Анджелесі у Fairmont Century Plaza.

Дружина президента одягнулася нетипово для себе, оскільки віддала перевагу не вечірній сукні, а кофті з лелітками та широким чорним штанам.

Кофта мала довгі рукави, а лелітки були круглими і з 3D ефектом. А ось штани Байден мали високе посадження та широкий ремінь.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Доповнила образ перша леді високою зачіскою, макіяжем, а також безліччю прикрас, серед яких можна помітити масивні сережки у вухах та кілька браслетів на зап'ястях.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що нещодавно королева Бельгії Матильда повторила один із найулюбленіших образів першої леді США Джилл Байден від бренду Oscar de la Renta. Королева одягла на захід милу рожеву сукню з квітковим малюнком.

Читайте також: