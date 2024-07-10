У кокетливому жакеті і з пікантним декольте: дружина прем’єр-міністра Португалії супроводжувала чоловіка на заході

Луїш Монтенегру прибув із дружиною до США, щоб взяти участь у саміті НАТО.

Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру і його дружина Карла приїхали до США, де взяли участь у заході з нагоди 75-ї річниці НАТО.

Карла обрала для своєї появи кремове вбрання, яке складалося зі штанів-палацо й кокетливого жакета з прозорими смужками в сітку, плісуванням і поясом, який зав'язала на бант. На ній також був білий шовковий топ із прозорою вставкою і пікантним декольте.

Луїш Монтенегру і його дружина Карла / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила білими гостроносими туфлями. У неї було розпущене волосся, макіяж із помадою шоколадного відтінку, золоті сережки у вухах і нюдовий манікюр.

Луїш Монтенегру і його дружина Карла / Фото: Associated Press

Прем’єр-міністр був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і блакитну краватку з принтом.

Луїш Монтенегру і його дружина Карла / Фото: Associated Press

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